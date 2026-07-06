МОБ Челябинской области прокомментировало информацию о пролете БПЛА

На территории ряда муниципалитетов Челябинской области визуально наблюдался пролет БПЛА. В связи с реальной угрозой была включена система оповещения и прозвучал сигнал «Внимание всем!» для оперативного информирования граждан о потенциальной угрозе, – сообщило Министерство общественной безопасности региона.

«Просим жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике, следить за дальнейшими сообщениями органов власти и экстренных служб, а также пользоваться только проверенными официальными источниками информации. Телефон экстренных служб: 112», – говорится в сообщении МОБ в официальном МАКС-канале.

Там также напомнили, что публиковать в сети Интернет фотографии, видеозаписи и иную информацию о беспилотниках, местах их падения, работе ПВО, маршрутах полета, последствиях ударов, расположении спецслужб, техники и спасательных подразделений запрещено. Даже если человеку кажется, что он просто делится новостью, на практике такие сведения могут использоваться противником для уточнения координат, оценки эффективности атаки, анализа работы средств защиты и подготовки новых ударов.

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