21-летнюю жительницу Снежинска, устроившую смертельное ДТП, будут судить

Девушка, управлявшая автомобилем в состоянии опьянения, врезалась в дерево. В результате один из пассажиров машины погиб, двое других получили травму. Водительницу, севшую за руль пьяной и не имевшую прав на управление транспортом, будут судить.

Смертельная авария произошла в ночь с 27 на 28 марта 2026 года на автодороге «Снежинск-Иткуль». 21-летняя жительница Снежинска за рулем автомобиля «Тойота Марк II» ехала в компании еще трех молодых людей. Все пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Девушка превысила скорость, не справилась с управлением и машина, съехав с дороги, врезалась в дерево. На месте происшествия от полученных травм скончался 22-летний пассажир, еще двое – 20-летняя девушка и 23-летний парень получили серьезные травмы.

Обвиняемая вину в совершении преступления признала в полном объеме. Уголовное дело направлено в Снежинский городской суд для рассмотрения по существу.

Матерью погибшего молодого человека заявлен гражданский иск о возмещении причиненного материального ущерба и морального вреда на сумму 5 млн рублей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube