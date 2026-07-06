Полиция задержала челябинца, который сжег свой паспорт в баре

Сотрудники полиции в Челябинске задержали 19-летнего южноуральца, уничтожившего свой российской паспорт. Видеозапись сожжения документа была сделана очевидцем и опубликована в мессенджере. В дальнейшем видео было растиражировано информационными ресурсами.

Полицейские изучили запись и выяснили, что паспорт был сожжен в середине июня в одном из питейных заведений Челябинска. Запечатленного на видео молодого человека оперативники нашли и задержали. Его действия были квалифицированы как надругательство над Государственным гербом Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ.

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