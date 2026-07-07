В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области 7 июля действует штормовое предупреждение о непогоде. Как сообщает Уралгидромет, в отдельных районах региона ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, гроза, град, местами крупный.

Также возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. В связи с обильными осадками возможно резкое повышение уровня рек на отдельных участках.

Отметим, что непогоду с грозами, ливнями и градом также сегодня ждут в Свердловской области в Пермском крае.

Челябинск, Елена Васильева

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