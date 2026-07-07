В центре Челябинска ограничат движение транспорта из-за Парада Семьи

В центре города 8 июля перекроют ряд улиц в связи с проведением IV Парада Семьи.

Ограничения вводятся с 18:30 до 19:30 на следующих участках:

– улица Коммуны на участке от Энгельса до 2-го Институтского переулка;

– улица Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина;

– дублер проспекта Ленина от Лесопарковой до Энтузиастов;

– улица Лесопарковая от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк. В администрации города просят заранее планировать свой маршрут.

Шествие посвящено Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Сбор участников парада – в 18 часов у памятника Курчатову. В 18:30 шествие стартует по пешеходной части проспекта Ленина до центрального входа в парк им. Ю. А. Гагарина. В парке запланирована праздничная программа. Посетителей ждут концерт, чествование выдающихся семей, интерактивные зоны, мастер-классы и фотозоны.

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