МЧС предупредило о продлении штормового предупреждения

В Челябинской области в ближайшие два дня сохраняются опасные погодные условия. Ночью и днем 8 июля, ночью 9 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.

Как сообщили в региональном МЧС, во время грозы и сильного ветра лучше оставаться дома, на улице нужно держаться подальше от ЛЭП, деревьев , остановок. Не стоит парковать машины вблизи рекламных конструкций и под деревьями.

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