Двое мужчин избили и выкинули в окно своего оппонента – он умер от травм

Двое жителей Катав-Ивановска предстанут перед судом за причинение смертельных травм своему знакомому, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

Инцидент произошел в апреле 2026 года. Мужчины вместе выпивали в квартире знакомой, разгорелся конфликт. Один из двух обвиняемых начал избивать 37-летнего оппонента. Затем уже вдвоем со вторым обвиняемым они подошли к потерпевшему, который сидел на подоконнике окна, схватили его за ноги и с силой вытолкнули из окна на улицу.

Хотя квартира находилась на первом этаже, мужчина получил серьезные травмы, упав на бетонную отмостку. Его обнаружили возле дома и вызвали медиков. Мужчина скончался в больнице от причиненных телесных повреждений.

Полицейские опросили жителей дома и выяснили, в какой квартире все произошло. Участников попойки задержали, двум мужчинам 1990 и 2000 годов рождения, впоследствии были предъявлены обвинения по ч. 4 статьи 111 УК РФ, рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Расследование завершено и передано в Катав-Ивановский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщает региональная прокуратура.

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