Житель Магнитогорска запер в квартире труп брата и получал на него социальные выплаты

Житель Магнитогорска обвиняется в мошенничестве и оставлении в опасности недееспособного родственника. После смерти матери он был назначен временным опекуном своего старшего брата, страдавшего психическим заболеванием. Он получал социальные выплаты, которые полагались инвалиду. С марта прошлого года обвиняемый магнитогорец перестал навещать брата. Инвалид при этом плохо ориентировался в пространстве, страдал деменцией и нуждался в постоянном уходе.

В июле 2025 года обвиняемый обнаружил брата мертвым в квартире, после чего закрыл ее, не сообщив никому о смерти, уехал на отдых и впоследствии продолжил получать денежные выплаты.

Об исчезновении инвалида в полицию уже осенью сообщила соседка. Квартиру вскрыли и обнаружили скелетированный труп мужчины.

Его брат успел за это время получить свыше 220 тыс. рублей пособий. Теперь ему предъявлены обвинения по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ч. 1 ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска для рассмотрения по существу.

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