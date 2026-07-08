В Челябинской области объявлена беспилотная опасность

В Челябинской области в 09:30 была официально объявлена беспилотная опасность. Однако ей предшествовало отключение мобильного Интернета, которое произошло существенно раньше – примерно с 08:00 по местному времени.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, во время режима опасности по БПЛА необходимо находиться в укрытиях, не приближаться к окнам. Снимать пролеты БПЛА и работу ПВО запрещено.

Челябинск, Елена Васильева

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