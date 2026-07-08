Челябинец получил 400 часов исправительных работ за то, что отдал свою банковскую карту чужим людям

К исправительным работам был приговорен судом 22-летний житель Челябинской области. Он был признан виновным в том, что передал свою банковскую карту другому человеку.

В суде установлено, что в октябре 2025 года подсудимый за денежное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей передал неустановленному лицу свою банковскую карту с пин-кодом, полностью лишив себя контроля над счетом, пояснили в прокуратуре Челябинской области.

Впоследствии злоумышленники с использованием счета подсудимого провели неправомерные операции на общую сумму около 600 тыс. рублей.

С учетом признания вины, раскаяния в содеянном, привлечения к уголовной ответственности впервые суд назначил виновному наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Отметим, что полученные в результате преступления 20 тысяч молодому человеку тоже пришлось вернуть – деньги пошли в доход государства.

Челябинск, Елена Васильева

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