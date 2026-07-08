Челябинец нашел труп брата в квартире, закрыл дверь и уехал в отпуск, ничего никому не сказав

Прокуратура Магнитогорска утвердила обвинение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ч. 1 ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

Обвиняемый был опекуном у своего 45-летнего старшего брата, имевшего инвалидность 1 группы по психическому заболеванию. Он с рождения находился под наблюдением у врача-психиатра и был признан судом недееспособным. Обвиняемый мужчина стал опекуном временно, после смерти их с братом матери. Потерпевший являлся также получателем социальной пенсии по инвалидности, выплата которой осуществлялась опекуну.

Следствием установлено, что обвиняемый с марта 2025 года перестал навещать своего старшего брата, который плохо ориентировался в пространстве, страдал деменцией и нуждался в постоянном уходе. Таким образом, инвалид остался без помощи.

В июле 2025 года младший брат обнаружил тело родственника квартире, после чего закрыл ее, не сообщив никому о смерти, и уехал на отдых. По возвращении из отпуска челябинец продолжил получать пенсию своего брата.

Преступление выявлено осенью 2025 года – после обращения в полицию соседки, которая заявила об исчезновении потерпевшего. В результате по месту жительства обнаружен скелетированный труп инвалида.

За указанный период обвиняемый похитил свыше 220 тыс. рублей, незаконно полученных в качестве пособия.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Магнитогорск, Елена Васильева

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