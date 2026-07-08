В Челябинске тушат дом, в крышу которого ударила молния

В Челябинске на улице Новой в поселке Западный в среду вечером загорелся двухэтажный дом.

По предварительным данным, возгорание началось после того, как в крышу ударила молния.

Из-за особенностей здания и скрытого распространения огня сотрудникам МЧС, пришлось вскрывать кровлю и только потом приступить к тушению. На месте работают 24 сотрудника Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и 6 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Точную причину происшествия предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

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