В Челябинске тушат дом, в крышу которого ударила молния

В Челябинске на улице Новой в поселке Западный в среду вечером загорелся двухэтажный дом.
По предварительным данным, возгорание началось после того, как в крышу ударила молния.
Из-за особенностей здания и скрытого распространения огня сотрудникам МЧС, пришлось вскрывать кровлю и только потом приступить к тушению. На месте работают 24 сотрудника Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и 6 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
Точную причину происшествия предстоит установить сотрудникам отделения дознания.
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