В Озерске УК заплатит жительнице дома за затопленную квартиру

Жительница Озерска обратилась в суд с требованием взыскать сумму ущерба за затопленную квартиру. Ее жилье пострадало из-за происшествия в квартире этажом выше. Там в ванной на трубе холодной воды сорвало резьбу с отсечным вентилем. Размер ущерба составил более 350 000 руб.

Женщина изначально обратилась с иском к собственнику вышерасположенной квартиры и управляющей компании. Разрушение трубы на стояке ХПВ до первого отсечного вентиля является зоной ответственности управляющей организации. Но, по мнению УК, в ситуации мог быть виновен и квартировладелец, так как на общедомовом имуществе – трубе ХПВ до первого отсечного вентиля – силами собственника был установлен нестандартный вентиль.

После долгого разбирательства управляющая организация признала вину в затоплении квартиры и предложила заключить мировое соглашение. УК выплатит пострадавшей не только материальный ущерб, но и моральный вред, а также возместит расходы по оценке ущерба и по оплате госпошлины.

Мировое соглашение судом было утверждено Озерским городским судом, – сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области.

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