В Пласте пьяных угонщиков КамАЗа поймали по горячим следам

В Пласте полицейские задержали двух угонщиков КамАЗа. Нетрезвые мужчины увидели незапертый грузовик и решили прокатиться.

Владелец КамАЗа, обнаружив исчезновение своего транспорта заявил в полицию. Дежурным патрулям полиции передали информацию для розыска машины. Экипаж ГАИ обнаружил грузовик на одной из улиц города.

Грузовик вернули владельцу. В отношении угонщиков возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное владение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Молодой человек, который был за рулем угнанного КамАЗа, будет привлечен еще по одной статье – ч. 3 статьи 12.8 КоАп РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным такого права». Фигурантам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube