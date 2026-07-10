Полицейские спасли пенсионерку и ее миллионы от мошенников

В Миассе сотрудники полиции помогли пожилой женщине, которую атаковали аферисты. 79-летняя местная жительница позвонила в дежурную часть и сообщила, что ей звонят неизвестные, представлявшиеся сотрудниками силовых органов и требуют перевести деньги на «безопасные» счета.

Сотрудники полиции приехали к пенсионерке и выяснили, что накануне жительнице Миасса поступил звонок от лжесотрудника ФСБ. Незнакомец огорошил пожилую женщину заявлением, что от её имени якобы оформлен кредит на 4 миллиона рублей под залог её собственной квартиры, а с её банковского счета зафиксирована попытка перевода 700 тысяч рублей на финансирование запрещенных организаций. Далее лжесиловик начал давить на пенсионерку, запугивал «уголовкой» за госизмену, проблемами для родственников и категорически запрещал кому-либо рассказывать о происходящем. Испуганная горожанка уже направила в банковские учреждения запросы на обналичивание своих денег, чтобы в дальнейшем перевести их на продиктованный «безопасный счёт».

Полицейские прямо на дому успокоили женщину и детально разъяснили ей, что она едва не стала жертвой дистанционных аферистов. Правоохранители заставили заявительницу прекратить любые контакты с неизвестными и отменили все поданные в банки заявки на снятие средств. Благодаря своевременному вмешательству сотрудников полиции, личные сбережения пенсионерки в сумме свыше 3 миллионов рублей были спасены.

По данному факту следственным подразделением ОМВД России по г. Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ.

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