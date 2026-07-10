В правительстве Челябинской области обсудили очереди за бензином и вежливость водителей

В правительстве Челябинской области прошло совещание по вопросам топливного обеспечения региона.

Как сообщает пресс-служба, заместитель губернатора Татьяна Кучиц собрала представителей поставщиков, профильных ведомств, муниципалитетов и контрольно-надзорных органов. Представители всех четырех вертикально интегрированных нефтяных компаний, работающих в регионе, заверили, что запасов горючего достаточно, а поставки продолжаются в плановом режиме.

Как сообщает пресс-служба правительства, дефицит топлива обусловлен возросшим спросом. Он создает повышенную нагрузку на логистические цепочки, провоцирует очереди и увеличивает время ожидания. Представители компаний пояснили: ограничения носят исключительно логистический характер. Технологические паузы, необходимые для доставки и слива топлива, нередко становятся причиной скопления автомобилей. Чтобы сократить эти перерывы, корректируют маршруты, графики подвоза и организуют работу с учетом выросшей нагрузки.

Особое внимание участники заседания уделили условиям труда сотрудников автозаправочных станций. В правительстве подчеркнули: персонал АЗС работает в крайне напряженных условиях и часто сталкивается с агрессией со стороны водителей. Работники заправок не имеют никакого отношения к поставкам топлива, но именно они ежедневно обслуживают огромный поток клиентов. Власти обратились к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие, проявлять уважение друг к другу и к персоналу АЗС. В непростой ситуации особенно важны выдержка и человеческое отношение.

У независимых поставщиков сохраняются сложности с исполнением обязательств, в том числе по ранее заключенным контрактам. Для стабилизации обстановки рекомендовано переходить на прямые договоры с вертикально интегрированными нефтяными компаниями. Оперативный штаб в ручном режиме продолжает регулировать вопросы заключения и исполнения договоров, в первую очередь по приоритетным направлениям: обеспечение топливом экстренных служб, общественного транспорта, учреждений здравоохранения, дорожных организаций и других структур, от которых зависит безопасность жизнедеятельности.

На заседании также обсудили отпуск топлива в канистры. Такая реализация возможна только при строгом соблюдении установленных правил и требований пожарной безопасности.

Оперативный штаб вместе с управлением Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области продолжает мониторинг ситуации на топливном рынке. В случае обнаружения нарушения о нем можно сообщать по адресу info@tarif74.ru. По каждому факту с подтвержденными признаками нарушений проведут проверку.

Челябинск, Елена Васильева

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