В Чебаркульском районе ищут пенсионерку, потерявшуюся в районе санатория «Кисегач»

Пожилая женщина вышла на прогулку по территории санатория «Кисегач» и пропала. При себе у нее не было мобильного телефона. К тому же пожилая горожанка может быть дезориентирована на местности.

Полицейские ищут женщину при помощи БПЛА, а также наземными средствами. Обследуется лесной массив вблизи санатория, береговая линия и прилегающая территория, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ориентировки с описанием внешности пропавшей переданы всем дежурным нарядам полиции. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят обратиться в дежурную часть МО МВД России «Чебаркульский» по телефонам: 8 (35168) 2-25-22 или 102.

Потерявшаяся – Вергунова Нина Васильевна, 1948 года рождения. Была одета в голубую рубашку с рисунком «веточки», укороченные брюки черного цвета, серую кепку.

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