В Катав-Ивановске четвертый день ищут потерявшегося мужчину: он смог дозвониться до поисковиков, но не может объяснить, где он

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил сбор добровольцев для поисков потерявшегося мужчины. Виктор Панфилов пропал 6 июля, когда пошел прогуляться в сквере. До него смогли дозвониться поисковики, но мужчина не может объяснить, где он находится. У него нет ни еды, ни воды, он дезориентирован, и имеет проблемы с памятью.

Несмотря на то, что связь с пропавшим мужчиной поддерживалась – поиски пока не увенчались успехом. «В кино и сериалах человека находят за три минуты по вышкам сотовой связи. Главное, чтобы взял трубку. Но в жизни не так. На страже конфиденциальных данных Виктора и таких, как он, потерявшихся стариков, детей, людей с особенностями здоровья или получивших травму, стоит закон. Оперативно получить от сотового оператора местоположение потерявшегося человека, который сам просит найти его, нельзя даже по запросу полиции. И вот уже третий день где-то гибнет без еды, воды и медицинской помощи исчезнувший человек, от которого остался только голос в трубке…» – сообщается на странице челябинского поискового отряда «ЛизаАлерт» ВКонтакте.

Поисковики объявили сбор – им очень нужны добровольцы для поисков: «Чтобы дать Виктору шанс на спасение, нужно очень много людей!» Форма одежды: город/лес. С собой – вода, перекус, фонарь, полностью заряженные телефон и пауэрбанк, запас сухой одежды. Тех, кто готов присоединиться ждут по адресу: город Катав-Ивановск,ул. Ленина, 16. Штаб работает круглосуточно.

Также для полноценной работы штаба и поисковых групп необходимы:

– Аккумуляторы 18650

– Сушилки для обуви

– Репелленты

– Вода (много)

– Кофе

– Электролиты (не энергетики)

– Энергетические батончики

– Влажные салфетки и туалетная бумага

– Перекусы (булочки, пирожки, пироги, колбаса, сыр, лапша быстрого приготовления, печенье, конфеты, хлеб) – кроме скоропортящихся продуктов.

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