На трассе М-5 произошло ДТП со смертельным исходом

В понедельник утром в 05:45 на 1767-м км автодороги М-5 «Урал» произошла серьёзная авария.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21150», молодой человек 2003 года рождения, при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку. Легковушка столкнулась с грузовым автомобилем «Mercedes-Benz», под управлением водителя 1979 года рождения.

В результате ДТП от полученных травм водитель ВАЗа скончался. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Организовано реверсивное движение, сообщает ГУ МВД региона.

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