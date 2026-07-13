На пляже в Челябинске ребенок получил удар током

В Челябинске на пляже Шершневского водохранилища трехлетний ребенок получил электротравму. Маленький мальчик схватился за провод, который был проложен на берегу.

Как сообщает 1obl.ru, ребенку вызвали скорую, он был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. В Следственном комитете по Челябинской области подтвердили, что обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Следователи выясняют все детали инцидента, чтобы дать правовую оценку случившемуся.

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