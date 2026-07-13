Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков посетил ММК

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Максим Корольков посетил Магнитогорский металлургический комбинат. В составе делегации также был министр экологии Челябинской области Юрий Гилев.

Гости провели совещание с генеральным директором ММК Павлом Шиляевым и осмотрели производственные объекты комбината. В их числе – новая коксовая батарея №12. Запуск комплекса в 2024 году и вывод из эксплуатации шести старых агрегатов позволили снизить выбросы загрязняющих веществ более чем на 11 тыс. тонн в год, а концентрация бензапирена на границе санитарно-защитной зоны сократилась на 40%.

Делегация также посетила доменный цех, где ознакомилась с работой современных систем аспирации, внедренных в рамках экологической программы комбината. Эти системы позволяют существенно сократить пылевые выбросы в атмосферу и улучшить условия труда на производственных участках.

«Магнитогорский металлургический комбинат демонстрирует системный и ответственный подход к снижению экологической нагрузки. Важно, что все заявленные мероприятия проходят обязательную верификацию Росприроднадзора, и те проекты, которые мы сегодня проверили, уже подтвердили свою эффективность. Мы высоко оцениваем не только достигнутые результаты, но и амбициозные планы предприятия до 2035 года», – отметил Максим Корольков.

В 2015 году ММК приступил к реализации инициативы «Чистый город», основным фокусом которой стало кардинальное улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске. За 10 лет комплексный индекс загрязнения атмосферы снизился до 3,8 единиц, что соответствует низкому уровню. С 2017 года качество воздуха в Магнитогорске улучшилось в 4 раза, сегодня вклад комбината в комплексный индекс загрязнения атмосферы не превышает 42%. С 2019 года ММК участвует в федеральном проекте «Чистый воздух». Из 20 запланированных мероприятий, которые должны снизить выбросы на 20,8%, сегодня выполнено 16. Оставшиеся четыре будут завершены до конца текущего года.

В рамках долгосрочной стратегии развития на ММК установлены целевые показатели снижения воздействия на окружающую среду. Ключевым из них является достижение к 2035 году снижения выбросов загрязняющих веществ на 40% от уровня 2024 года. Также разработаны мероприятия по увеличению доли вовлечения промышленных отходов до 98% и биологической рекультивации нарушенных земель.

«Предприятие уделяет внимание не только воздуху, но и защите водных ресурсов. С 2018 года благодаря замкнутой оборотной системе водоснабжения полностью прекращены сбросы в Магнитогорское водохранилище. Активно ведётся работа по сохранению биоразнообразия и рекультивации нарушенных земель», – подчеркнул Юрий Гилев.

Магнитогорск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube