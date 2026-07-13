Челябинка прописала 30 мигрантов в своей квартире. Возбуждено уголовное дело

Жительница Челябинска поставила на учет по месту пребывания 30 иностранных граждан. Женщина 1951 года рождения прописала их в своей квартире , расположенной в доме по улице Павлова. Фактически эти граждане там не проживали. Полицейские установили это в ходе беседы с соседями, а также при осмотре квартиры.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Все иностранные граждане сняты с миграционного учета, – сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

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