Магазин в Каслях заплатит пенсионеру 400 тысяч за сломанную лодыжку

В Каслях пенсионеру компенсируют моральный вред за полученную травму. 70-летний мужчина в марте 2026 года поскользнулся из-за наледи на крыльце магазина. Он упал и получил открытый перелом лодыжки со смещением.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с организации компенсации морального вреда. По решению Каслинского городского суда с ответчика взыщут 400 тыс. рублей в пользу пострадавшего каслинца.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube