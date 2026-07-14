ЧелГУ обучил работодателей Урала взаимодействию с людьми, имеющими инвалидность

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Челябинского государственного университета уже в шестой раз организовал программу повышения квалификации для работодателей, которые готовы принимать на практику инвалидов. Программа разработана федеральной сетью ресурсных учебно-методических центров Минобрнауки России. Она призвана помочь представителям работодателей организовать учебную и производственную практику для студентов и учащихся с инвалидностью.

Обучение по программе прошли 39 человек из числа работодателей Урала. Среди них – представители шести вузов партнёрской сети РУМЦ ЧелГУ, занимающиеся вопросами практики и трудоустройства студентов с инвалидностью, являющиеся по совместительству работодателями, а также руководители и сотрудники предприятий и организаций различных сфер деятельности – образования и занятости населения; журналистики и юриспруденции; сельского хозяйства, торговли и социальной сферы; сферы IT и кибербезопасности, а также инфраструктуры РЖД и машиностроительных заводов.

Спикерами программы выступили специалисты Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, Главного бюро медико-социальной экспертизы региона, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Челябинского государственного университета. Работодатели ознакомились с применением правовых норм, возникающих в процессе организации практик студентов с инвалидностью, возможностями создания на предприятии специальных условий производственного процесса для людей с инвалидностью в соответствии с их индивидуально-типологическими особенностями и особыми потребностями, а также с нормативно-правовыми аспектами их трудоустройства и особенностями квотирования рабочих мест для приёма на работу людей, имеющих инвалидность, и выполнения работодателями установленной квоты.

«В процессе освоения курса работодатели выполняли проектные и кейс-задания, по завершении – итоговую работу. Специалисты, полноценно освоившие курс, получили удостоверения о повышении квалификации. Слушатели курса высоко оценили организацию курса, а также его информативность и актуальность», – комментирует начальник РУМЦ ЧелГУ Наталья Романович.

Консультации по вопросам получения инклюзивного высшего образования и содействия трудоустройству можно получить в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ: https://vk.com/rumc_csu, по телефонам +7(351)799-71-55, 8 800 302-71-55 или электронной почте rumc@csu.ru.

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