Мясокомбинат делал «Люля-кебаб из баранины» из свинины

В Магнитогорске мясокомбинат подменял сырье при производстве продукции. В честности, «Люля-кебаб из баранины» производился без участия баранины – для него использовалась свинина и мясо птицы, сообщает Россельхознадзор по Челябинской области.

Кроме того, производитель не указал во ФГИС «Меркурий» информацию о проверке безопасности этой партии товара. В итоге ведомство вынесло директору предприятия предостережение. Уполномоченное лицо оформлявшее документы, было заблокировано в системе сертификации «Меркурий».

Салехард, Елена Васильева

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