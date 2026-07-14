Из челябинского аэропорта запускаются рейсы в Сухум

С 17 июля из Челябинска можно будет прямым рейсом улететь в Сухум.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Северный ветер», сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. На линии задействуют воздушные суда Boeing 737. Прибытие лайнера в международный аэропорт Челябинск (Баландино) запланировано на 03:50, а вылет в Сухум – в 05:10 по местному времени. Время в пути составит 3,5 часа.

Челябинск, Елена Васильева

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