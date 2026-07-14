ММК стал дипломантом Премии СНГ в области качества продукции и услуг

Магнитогорский металлургический комбинат вошел в число трех российских компаний, удостоенных дипломов юбилейной, X Премии Содружества Независимых Государств.

Вручение наград за достижения в области качества продукции и услуг по итогам 2025 года прошло в Кыргызстане.

Премия СНГ присуждается раз в два года и нацелена на создание конкурентоспособной экономики и повышение качества жизни граждан государств-участников. Претендовать на её получение могут компании, качество продукции которых подтверждено экспертами Бюро Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. Эксперты оценивают организацию по девяти критериям, изучая стратегию, партнёрские связи, качество продукции, социальную значимость и другие аспекты деятельности. Лауреатами и дипломантами Х Премии СНГ стали 25 организаций из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК».

Магнитогорск, Елена Васильева

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