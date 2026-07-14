Полицейские Челябинска задержали курьера, который забрал у жителей региона около 4 миллионов рублей

В Челябинске задержали жителя Свердловской области, который выполнял роль курьера у аферистов.

Молодой человек рассказал, что нашел в сети Интернет предложение о подработке. Действуя по указаниям так называемого «куратора», задержанный забирал наличные денежные средства у обманутых граждан, удерживал оговорённый процент в качестве вознаграждения и переводил оставшуюся сумму на подконтрольные злоумышленникам счета.

На текущий момент сотрудниками полиции установлено два преступных эпизода с участием задержанного свердловчанина: жертвами стали жители Челябинска. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила около 4 миллионов рублей.

В Отделе полиции «Калининский» УМВД России по г. Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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