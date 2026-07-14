В Челябинске неадекватная компания напала на бригаду скорой

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства: компания молодых людей проявила агрессию по отношению к бригаде скорой помощи.

Как сообщает региональный следком, инцидент случился 13 июля около 20:00 у ТЦ в Калининском районе Челябинска. Бригада приехала на вызов, а молодые люди нецензурно выражались в адрес медиков, наносили удары по служебной машине, в отношении одного из медиков была применена физическая сила.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ. Проводятся оперативные и следственные мероприятия.

Челябинск, Елена Васильева

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