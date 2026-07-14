В Коркино полиция задержала разбойника, напавшего с молотком на женщину

В Коркино 34-летний местный житель ограбил ночной магазин. Он напал на работницу торговой точки, ударил ее несколько раз молотком и похитил деньги – около 5 тысяч рублей.

Но скрыться ему не удалось. Полицейские по горячим следам нашли и задержали подозреваемого. Мужчину доставили в отдел полиции. Как выяснилось, он уже ранее был судим.

В отношении коркинца в ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

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