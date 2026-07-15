В Челябинской области утонули еще два человека

Еще два человека погибли на воде в Челябинской области. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, трагически инциденты произошли накануне в Миасском и Магнитогорском городских округах.

Так, на озере Тургояк утонул мужчина 1976 г.р. Тело обнаружено очевидцами в 5 метрах от берега на поверхности воды. Оно было извлечено и передано сотрудникам полиции. По предварительным данным южноуралец перед заплывом находился в состоянии алкогольного опьянения.

Второй инцидент произошел на реке Урал – в необорудованном для купания месте отдыхали два подростка. Мальчик 2014 года рождения ушел купаться и не вернулся. Специалистами Магнитогорского поисково-спасательного отряда, сотрудниками МЧС России и добровольцами была обследована водная акватория и береговая линия. Сегодня работы по поиску тела будут продолжены.

Магнитогорск, Елена Васильева

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