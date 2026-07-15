В Аше экс-начальник почтового отделения присвоил себе деньги бойца СВО

Под суд попал бывший начальник почтового отделения Аше, который присвоил себе деньги бойца СВО.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, подсудимый был осведомлен о том, что получатель пенсии – ветеран боевых действий с мая 2025 года и числится пропавшим без вести.
В декабре 2025 года злоумышленник самостоятельно оформил поручение на выплату ветерану 31 310 рублей. Затем он взял из кассы деньги и распорядился ими по своему усмотрению.
Ашинский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения).
Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал и возместил причинённый ущерб.
Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и штрафом в размере семи тысяч рублей.
Челябинск, Елена Васильева
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