В Челябинске увеличат сброс воды на Шершневском водохранилище

На Южном Урале продолжаются сильные дожди. В связи с этим, сегодня утром, 15 июля, сброс воды на Шершневском водохранилище увеличен до 55 кубометров в секунду, – сообщает пресс-служба администрации города.

Там отметили, что эта мера связана с продолжающими обильными осадками и притоком воды из Аргазинского водохранилища. Увеличение сброса необходимо для регулирования уровня водоема и реки Миасс.

Шершневская ГТС работает в штатном режиме. Замер уровня воды производится каждые два часа. Сегодня сброс воды на Шершневском водохранилище будет увеличен до 60 кубометров в секунду.

Жителей призывают соблюдать осторожность. В частности возможны кратковременные непродолжительные переливы реки Миасс по руслу течения.

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