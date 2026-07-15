Ни денег, ни телефона. В Челябинске закрылся популярный магазин дешевых айфонов

В Челябинске сотни человек оказались обмануты магазином техники Apple. В чатах пострадавших сообщается, что потерпевших – больше 10 тысяч человек по всей России, однако достоверность этой цифры пока не подтверждена. Речь идет о клиентах компании «PROstore». «Компания привозила технику Apple на заказ. Компания закрылась. Покупателям сообщили, что они обмануты поставщиком. После этого представители компании перестали выходить на связь, все оборудование вывезли», – рассказал один из пострадавших клиентов фирмы.

В канале магазина накануне действительно появилось сообщение: «Вынуждены сообщить, что компания прекратила исполнять свои обязательства перед покупателями. По имеющейся у нас информации, обстоятельства произошедшего могут содержать признаки мошенничества. Окончательную правовую оценку данным событиям дадут правоохранительные органы в рамках проводимой проверки».

Как рассказывают сами челябинцы, техника продавалась с большим дисконтом, иногда вдвое дешевле, чем предлагают другие магазины. «В какой-то момент, поддавшись большому количеству примеров людей, удачно купивших там технику, начала изучать, Посмотрела стоимость в разных странах – ОАЭ, Китай, Турция, Япония. Везде в местной валюте техника дороже. Ну не бывает чудес. Какая-то схема 100%. Какой бы ни был соблазн, есть здравый смысл и нужно включать голову», – пишут комментаторы.

Пока информации о возбужденном уголовном деле нет. Возле оффлайн-магазина собираются пострадавшие, однако он закрыт, никто из представителей компании с клиентами не коммуницирует.

Отметим, что подобная история произошла в соседнем Екатеринбурге. Там жительница города Екатерина Уланова вместе со своим супругом организовала интернет-магазин по продаже бытовой техники, телефонов, дорогой косметики и одежды. Все это она продавала с большим дисконтом, однако с какого-то момента перестала выдавать людям предоплаченные заказы и отвечать на сообщения. После длительных разбирательств было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Чету Улановых, которые на начальном этапе следствия, вели роскошную жизнь, арендовали дорогие машины, в итоге пока отправили в СИЗО. В числе пострадавших – сотни человек, ущерб оценивается в миллионы рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Елена Сычева

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