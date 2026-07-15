Спасатели нашли тело подростка, утонувшего в реке Урал

Магнитогорские спасатели обнаружили тело мальчика, утонувшего в реке Урал накануне.

В Следственном комитете рассказали, что 12-летний мальчик пошел купаться вместе с 14-летним братом на речку неподалеку от садового товарищества в Магнитогорске. Взрослых с ними не было, родители – на работе. Младший из братьев отплыл от берега на расстояние около 8 метров и стал тонуть. Старший брат обратился за помощью по телефону 112.

Как сообщает МЧС, водолазы Магнитогорского поисково-спасательного отряда обнаружили тело мальчика на дне водоема, на глубине 4 метров в 8 метрах от берега. Для оказания психологической помощи семье направлен психолог МЧС России.

СУ СК по Челябинской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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