В Челябинске введен локальный карантин по бешенству в Советском районе

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении локального карантина по бешенству. Речь идет о территории, прилегающей к дому № 38 по Октябрьской улице в поселке Смолино, неблагополучной также считается зона в радиусе двух километров от этого места. Бешенством в этом очаге заразилась собака.

В очаге инфекции запрещено ввозить и вывозить животных, за исключением тех, кому были сделаны прививки от бешенства в течение последних 179 дней. В радиусе двух километров запрещено проводить мероприятия с участием животных. Ограничительные меры введены на 60 дней.

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