В Челябинске в очереди на заправку произошла стрельба

В Челябинске в очереди на заправку один водитель стрелял в другого из травматического пистолета. Пострадавший с ранением в живот доставлен в областную клиническую больницу № 3, сообщает 74.ru со ссылкой на региональное МВД.

По словам очевидцев, инцидент произошел из-за того, что мужчина попытался заправиться без очереди. Ему сделали замечание, после чего он применил оружие и скрылся. Свидетель ЧП отметил, что рядом находились дети.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – им оказался 26-летний местный житель. Оружие пока не найдено. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Максимальное наказание за такое правонарушение – до двух лет лишения свободы.

По данным источника портала в полиции, меру пресечения задержанному пока не избрали из-за действующего административного наказания за появление в общественном месте в пьяном виде.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube