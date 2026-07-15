Двое жителей Челябинской области отправились в колонию за похищение человека

Двое южноуральцев, похитивших своего знакомого, приговорены к лишению свободы. Преступление было совершено в январе этого года.

Один из осуждённых, будучи пьяным, решил похитить 23-летнего мужчину, который высказал пренебрежение к их общей знакомой. Он выманил его из дома и избил. После этого, угрожая убийством, он затолкал свою жертву в багажник автомобиля. На этом пьяный мучитель не остановился – он снова избивал свою жертву, поджигал ему волосы и требовал принести извинения.

Потерпевший выполнил все требования злоумышленников, после чего его снова запихали в багажник, а потом оставили недалеко от дома, пригрозив расправой при обращении в полицию.

Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, второму – 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

Кроме того, суд взыскал с одного осужденного компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, со второго – 150 тысяч рублей.

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