Челябинка придумала дочь и 4 года получала на нее пособия

Жительница Челябинска придумала дочь и 4 года обманывала государство, получая пособия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в 2021 году женщина зарегистрировала в ЗАГСе рождение дочери без участия медицинской организации и получила свидетельство о рождении с недостоверными данными. После этого она обратилась в МФЦ и на основании подложных сведений о ребенке в период с 2021 по 2025 год оформила различные пособия и выплаты.

Общая сумма похищенных бюджетных средств превысила 1 миллион рублей. Деньгами 44-летняя женщина распорядилась по своему усмотрению.

В ходе следствия подсудимая признала вину и частично возместила ущерб Фонду пенсионного и социального страхования – в размере около 700 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Челябинск, Елена Васильева

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