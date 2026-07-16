В Златоусте и Верхнем Уфалее на водохранилищах увеличен сброс воды, в зоне подтопления – приусадебные участки

На Южном Урале продолжаются сильные дожди, в ряде территорий в зоне затопления оказались приусадебные участки.

Так по сообщению облпрокуратуры, на Верхнеуфалейском водохранилище увеличили сброс воды, чтобы не допустить разрушения плотины. В результате ряд приусадебных участков в г. Верхний Уфалей подтопило. Как сообщает Минэкологии региона, до конца недели на территории Верхнеуфалейского городского округа прогнозируется выпадение до 100 мм осадков (около месячной нормы).

В Златоусте сброс воды на Айском водохранилище был увеличен до 120 кубометров в секунду, в связи с чем ниже по течению реки Ай произошло подтопление нескольких приусадебных участков СНТ. Проведены работы по укреплению берегов, на месте оборудован пост полиции и дежурит пожарный отряд. Никто из владельцев приусадебных участков не пострадал, – отметили ранее в Минэкологии.

Вчера в Златоусте временно перекрывали движение по Айскому мосту. Сегодня утром ограничения были сняты, движение по мосту восстановлено. «Уровень воды в реке Ай пошёл на спад, в связи с чем движение по Айскому мосту восстановлено. В настоящий момент проезд разрешён для легкового и общественного транспорта. Для грузового транспорта существуют ограничения вплоть до лишения прав. Общественный транспорт возвращается к обычным маршрутам», – сообщается на странице администрации Златоуста во Вконтакте.

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