Житель Кыштыма набрал заказы на изготовление снегоболотоходов и ничего не сделал

Житель Кыштыма набрал заказы на изготовление снегоболотоходов, но ничего так и не сделал.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры региона, обвиняемый получал от 100 до 300 тысяч рублей за один заказ. После этого кыштымец прекращал выходить на связь с покупателем.

В числе 14 пострадавших, причинённый ущерб которым в сумме составил свыше двух миллионов 700 тысяч рублей, жители Омской, Сахалинской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областей, а также Пермского, Забайкальского, Красноярского краев и республики Башкирия.

Кыштымский городской суд признал обвиняемого виновным мошенничестве и назначил наказание в виде четырех лет колонии общего режима. С учётом возмещённой суммы ущерба и заявленных исковых требований суд взыскал с осуждённого также около 1,8 млн рублей.

Челябинск, Елена Васильева

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