В Верхнем Уфалее для жителей подтопленных домов открыли ПВР

В Верхнем Уфалее на базе местной администрации создан оперативный штаб в связи с осложнившейся гидрологической обстановкой. Из-за обильных осадков на Верхнеуфалейском водохранилище увеличили сброс воды, чтобы не допустить разрушения плотины. В результате ряд приусадебных участков в Верхнем Уфалее подтопило.

Оценочными комиссиями проводится обследование подтопленных приусадебных участков, – рассказали в МЧС региона. В превентивных целях идут берегоукрепительные работы, расчистка русел рек и отсыпка скальным грунтом. Специалисты мониторят показатели сброса воды на Генеральском и Верхнеуфалейском водохранилищах, а также уровни воды на реках Уфалейка и Генералка. Подтоплено 14 приусадебных участков, которые находятся в прибрежной зоне. Из зоны подтоплений эвакуировано 42 человека. В Верхнем Уфалее находятся министр экологии Челябинской области Игорь Гилев и министр общественной безопасности региона Александр Гриб для координации необходимой работы на месте.

Администрация Верхнеуфалейского городского округа сообщила об ограничении движения на станции Иткуль и посёлке Силач. Введено временное ограничение для проезда автотранспорта. На странице администрации ВКонтакте жители пишут, что вода начала прибывать вчера вечером. Люди ночью спасали имущество, животных.

В поселке Нижний Уфалей проводится контролируемый сброс воды из Нижнеуфалейского пруда, – сообщила администрация Верхнего Уфалея на странице ВКонтакте. Специалистами организован ежечасный мониторинг уровня воды в реках Уфалейка и Блашта. В ночь на 16 июля проведены работы по очистке водопропускных труб моста через реку Блашта. Это обеспечило беспрепятственный пропуск воды и снизило риски подтопления прилегающих территорий. Жителей просят сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и в случае ухудшения обстановки обращаться по телефону 112 – Единый номер вызова экстренных служб.

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