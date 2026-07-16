В Челябинске вынесен приговор бизнесмену, давшему многомиллионную взятку сотруднику банка

Предприниматель из Челябинска отправится в колонию за дачу взятки. Денежные средства – 14 млн рублей – он передал сотруднику банка.

За взятку бизнесмен рассчитывал на общее покровительство и ускоренное принятие положительного решения об открытии банком невозобновляемой кредитной линии на сумму более 1 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса, снижение платы за резервирование кредита, а также сокрытие негативной информации о судимости предпринимателя за мошенничество.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. С обвиняемым прокурором заключено досудебное соглашение.

Центральный районный суд Челябинска приговорил взяточника к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 40 млн рублей, – сообщает прокуратура Челябинской области.

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