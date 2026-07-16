В Челябинской области из-за дождей в ряде муниципалитетов ввели режим повышенной готовности

В Челябинской области сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Из-за обильных дождей и подъема воды в реках увеличены сбросы воды на водохранилищах в ряде территорий. По информации Челябинского ЦГМС, в Верхнем Уфалее за 12 часов выпало 59 мм осадков, в Троицке 31 мм за 1 час.

По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, уровень воды увеличился в Иремельском, Кыштымском, Катенинском, Долгобродском, Нижнейфалейском, Аргазинском, Нязепетровском, Троицком водохранилищах, Поликарповском городском пруду. Сброс воды регулируется в каждом случае индивидуально в соответствии с установленными регламентами и текущей гидрологической ситуацией. На Шершневском и Аргазинском водохранилищах сброс в данный момент составляет 60 кубометров в секунду, – сообщает Минэкологии региона.

Режим повышенной готовности введен в Верхнем Уфалее, где подтоплены несколько приусадебных участков. Развернут ПВР вместимостью 13 койко-мест, готовится еще один ПВР на 50 койко-мест на случай ухудшения обстановки.

Также режим повышенной готовности действует в Кыштыме. Как сообщается на странице администрации городского округа Вконтакте, ведётся круглосуточный мониторинг уровня воды в Верхне-Кыштымском пруду, специалисты Управления гражданской защиты ежечасно отслеживают обстановку, обследованы южный водосброс пруда и земляная дамба, при необходимости будет проведено их укрепление. Коммунальные службы ведут очистку водопропускных труб под дорогами, дренажных канав и русла реки. Проведена проверка системы оповещения. МБУ «Комплексный центр» привел в полную готовность пункт временного размещения.

По данным регионального Минэкологии, завтра, 17 июля центр циклона отойдет на северо-восток на территорию Свердловской и Тюменской области, поэтому интенсивность осадков на Южном Урале снизится. Но с запада к Челябинской области вновь продвигается новый центр циклона с активным волновым фронтом, поэтому есть большая вероятность того, что опасные и неблагоприятные явления погоды вернутся в выходные. Ситуация может измениться только в 3 декаде июля, когда на территорию области начнет влиять антициклон с севера.

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