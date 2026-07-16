В Челябинской области набирают отряд по борьбе с БПЛА

В Челябинской области набирают бойцов в отряд по борьбе с БПЛА.

В июне первая смена объединения «Барс» прошла специальную подготовку и приступила к защите критически важных объектов инфраструктуры. В «Барс» набирают резервистов, которые находятся в запасе и добровольно заключили контракт с Министерством обороны России о пребывании в резерве.

В резерв, в свою очередь, зачисляют мужчин, которые проходили военную службу, служили в других федеральных ведомствах или у них есть навыки огневой подготовки. Ко всем кандидатам предъявляют определенные требования по состоянию здоровья. Также установлены возрастные ограничения. Для прапорщиков, сержантов и солдатов действуют возрастные требования до 52 лет, для младших офицеров – до 57 лет, для старших офицеров – до 62 лет.

Заявление от желающих поступить в резерв принимает военкомат по месту жительства или прописки. Кандидатам, которые подадут документы, предстоит пройти отбор и аттестационную комиссию. При успешном прохождении отбора с ними заключат контракт о пребывании в резерве.

Для резервистов предусмотрено денежной довольствие в размере 12 процентов от оклада по воинской должности и воинского звания. Во время сборов резервисты будут получать оклад по воинской должности и воинскому званию с применением районного коэффициента и надбавок.

За участие в сборах рядовому предусмотрено довольствием в сумме от 21 496 до 29 376 рублей, для сержанта – от 27 944 до 34 391 рубля. Для офицера довольствием установили в сумме от 43 701 до 56 599 рублей.

Помимо денежного довольствия, все резервисты во время службы будут получать продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение. Им гарантируют обязательное государственное страхование жизни и здоровья, бесплатный проезд к месту сборов и обратно. При этом на время сборов за резервистами сохраняются рабочее место и среднюю заработную плату. Работодатель обязан будет выплачивать средний заработок – эту сумму предприятию будет компенсировать Минобороны России.

Сборы будут длиться не больше двух месяцев. Первые две недели сборов будут проходить на полигоне, где инструкторы Минобороны с боевым опытом проведут для резервистов огневую и инженерную подготовку, научат оказывать медицинскую помощь. Только после этого их допустят к охране предприятий и другой важной инфраструктуры региона.

Первый контракт с резервистами отряда «Барс» будут заключать на три года, последующие – на три года, пять лет или на меньший срок до достижения предельного возраста пребывания в запасе.

Челябинск, Елена Васильева

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