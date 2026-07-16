Детская тургруппа отправилась на сплав по реке Ай, несмотря на предупреждения МЧС об ухудшении погоды

Минувшей ночью спасатели МЧС пришли на выручку туристической группе из Смоленска, сплавлявшейся на байдарках по реке Ай. В группе находились 25 человек, из них 19 детей в возрасте от 9 до 17 лет. Байдарочники намеревались пройти по маршруту по маршруту г. Златоуст – с. Лаклы (Республика Башкортостан).
Из-за сильного ветра и усилившегося течения участники оказались на разных берегах реки. Спасатели Златоустовского поисково-спасательного отряда оперативно прибыли на место и с помощью лодок переправили через Ай троих подростков, передав их руководителю группы. Никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.
В МЧС отметили, что маршрут тургруппы был зарегистрирован в МЧС и это позволило оперативно прибыть на помощь. Вместе с тем, организаторов сплава заранее предупреждали об ухудшении погодных условий, однако группа все же вышла на маршрут. После инцидента было принято решение прекратить сплав, – сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
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