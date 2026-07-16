В Челябинской области перекрыли дорогу из-за паводка

В Челябинской области ввели запрет на проезд всех видов транспортных средств на участке км 7+000 автомобильной дороги «Аракуль – примыкание к автодороге Маук – граница Нязепетровского муниципального района.

Как сообщает областное управление ГАИ, ограничение введено с 13:00 16 июля по 13:00 18 июля. В зависимости от гидрологической обстановки ограничение может быть продлено.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте паводков совместно с дорожными службами регулируют движение и предупреждают водителей. Автомобилистов просят по возможности отказаться от поездок в данном направлении.

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