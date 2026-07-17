Мужчина, убивший оппонента 10 ударами ножа, заявил в суде, что хотел его только припугнуть

В Челябинске вынесен приговор 22-летнему жителю Уйского района С. Грубову, обвиненному в убийстве.

В феврале этого года он попытался проникнуть в квартиру, где проживала его бывшая девушка, и где в тот день находились еще два молодых человека. Мужчины не пустили Грубова в квартиру, между ними произошел словесный конфликт. Заьтем Грубов вооружился кухонным ножом и проник в квартиру через окно. Конфликт между ним и одним из молодых людей продолжился, и Грубов С.И. ударил его ножом, не менее десяти раз. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

В суде Грубов вину признал частично, раскаялся, пояснил, что хотел просто припугнуть молодых людей, а не убить.

Приговором Советского районного суда г. Челябинска Грубову С.И. назначено 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Также осужденный должен выплатить матери убитого молодого человека 1 500 000 руб. в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, – сообщили в прокуратуре области.

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