В Верхнем Уфалее в зоне подтопления 69 жилых домов и 126 приусадебных участков

В Верхнеуфалейском городском округе продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления.

По данным на утро 17 июля в зоне подтопления 69 жилых домов и 126 приусадебных участков. Эвакуированы 69 человек, из них 31 ребенок. Большинство жителей разместились у родственников и знакомых, 3 человека находятся в пункте временного размещения – он развернут и работает. На случай ухудшения обстановки подготовлен еще один ПВР на 50 мест, – сообщает МОБ региона.

Для жителей, находящихся в зоне подтопления, организован подвоз питьевой воды и продуктовых наборов. Из Челябинска, со склада областного Центра гражданской обороны и защиты населения направлены 10 мотопомп для откачки воды и 10 тепловых пушек для просушки помещений.

Начали работу комиссии по оценке ущерба на подтопленных территориях. Сформировано 6 групп, подготовлены необходимые акты и положение о работе. Обходы ведутся по адресам, предоставленным МЧС.

В Министерстве общественной безопасности региона отметили, что обстановка постепенно стабилизируется: вода медленно уходит, освобождая подтопленные участки.

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