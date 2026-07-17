В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. На водохранилищах увеличивают сброс воды

В Челябинской области в ближайшие два дня в отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни и грозы и град. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление участков поймы, пониженных участков местности в тех территориях, где будут наиболее интенсивные дожди.

Как сообщает Минэкологии региона, в регионе сохраняется круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. В Верхнем Уфалее сброс с Верхнеуфалейского водохранилища составляет более 16 кубометров в секунду и в ближайшее время будет увеличен до 18 куб/сек, чтобы избежать переполнения водохранилища из-за подъема уровня воды, вызванного обильными осадками. Напомним, по состоянию на утро 17 июля в зоне подтопления были 69 жилых домов и 126 приусадебных участков. Эвауированы 69 человек, из них 31 ребенок.

Как сообщается на сайте администрации Верхнеуфалейского городского округа, для пострадавших от паводка создана горячая линия – 8922-011-70-07. «Звоните если нужна вода или еда, не можете выбраться из дома или нужна эвакуация. Сообщите, есть ли у вас свет, работает ли газ. Даже если проблема кажется мелкой, не молчите, нам важно знать все, чтобы помочь оперативно и именно вам», – призывают в администрации. Там также сообщили, что после заседания оперативного штаба решено возобновить подачу электричества в дома. Но жителей просят быть осторожными, выключить автоматы в подтопленных помещениях и обращаться к специалистам если заметили что-то подозрительное.

Также значительно увеличен сброс на Нязепетровском водохранилище, что связано с резким подъемом уровня воды за последние сутки, – сообщили в Минэкологии. В администрации Нязепетровского округа сообщают, что положение напряженное, но не критическое. Подтоплений жилых домов, угрозы жизни людей нет. Есть подтопления хозяйственных построек и огородов. В зоне риска ул. Энгельса, ул. Новоселов и ул. Кооперативная. С учетом прогноза погоды на выходные, жителей домов, находящихся в зоне риска подтопления, просят быть готовыми к эвакуации, в случае подтопления звонить по телефону 112.

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